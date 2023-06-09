Агентство Bloomberg назвало причины задержки 11-го пакета санкций ЕС против России

Страны Европейского Союза пытаются договориться о новом пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Государства-члены продолжают спорить о том, насколько жесткими должны быть меры по обеспечению их соблюдения.

Основная цель 11-го пакета санкций ЕС, который блок первоначально надеялся принять на саммите "Большой семерки" в Японии в прошлом месяце, состоит в том, чтобы закрыть лазейки и решить проблему обхода санкций. В ходе последних обсуждений на этой неделе представители блока не пришли к соглашению.

Эта цель особенно актуальна для пресечения способности Москвы получать запрещенные технологии через третьи страны, такие как ОАЭ, Армения, Казахстан, которые в конечном итоге попадают в российское оружие на поле боя в Украине. Европейская комиссия предложила новый механизм, нацеленный на страны, которые не делают достаточно, чтобы не дать России уклониться от экспортных ограничений.

Основная цель этого инструмента - удержать правительства от помощи России. Но если дипломатическое давление окажется неэффективным, этот механизм даст государствам-членам право вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары. В нем будет два списка: один из товаров с ограниченным доступом, а другой из стран, в которые запрещается отравлять определенные товары.

Однако группа членов ЕС, включая Францию и Германию, стремилась ослабить критерии, повысив планку, когда меры могут быть нацелено на страну, и ограничив охват секторов торговли, сообщили источники Bloomberg.

Другие страны предпочли бы нацеливаться в первую очередь на компании, а не на страны, несмотря на аргументы о том, что новые фирмы легко создать, и такой шаг означал бы, что блоку придется постоянно преследовать новые возникающие организации.

Снижение планки

Беспокойство, по словам одного из дипломатов, заключается в том, что механизм может стать настолько разбавленным, что его будет слишком сложно применять, и в то же время он станет слабым средством сдерживания. По словам дипломатов, некоторые правительства опасаются, что санкции против государств могут повредить отношениям ЕС с этими странами и еще больше сблизить их с Россией.

Дебаты выявили проблему, с которой сталкивается ЕС в работе по обеспечению соблюдения своих собственных санкций жестким и последовательным образом по всему блоку, при этом отсутствие общих инструментов часто означает, что применение носит неоднородный характер и сводится к политической воле отдельных членов для выполнения правил.

Тем временем Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны", и воздерживаются от того, чтобы дать зеленый свет общему пакету. По словам некоторых дипломатов, обсуждение этого вопроса продолжается, хотя украинский список не является санкционным и не имеет правовых последствий.

Официальный представитель ЕС сказал, что они уверены, что все детали могут быть решены на следующей неделе.

11-й пакет санкций

Страны ЕС в течение 2022 года ввели десять пакетов санкций против России за вторжение в Украину. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений России. "Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно", - сказала она.

Новые санкции предусматривают, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами.

Предложение ЕС включает внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Торговый ущерб в рамках этого предложения оцениваются в 500 млн евро по сравнению с 11 млрд евро в предыдущем раунде.