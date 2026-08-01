Россия придумала фейк о продаже Украиной оружия итальянским мафиози

Как отметили в Центре, российские пропагандистские ресурсы, ссылаясь на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию и итальянские медиа, утверждают, что более 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине западными партнерами, были похищены и попали на черный рынок.

Кроме того, они заявляют, что украинские военные якобы снабжают дроны итальянским мафиозным группировкам.

В ЦПИ подчеркнули, что эти утверждения не соответствуют действительности. В частности, цифра 780 465 не имеет никакого отношения к военной помощи Украине.

На самом деле, это официальные открытые данные Министерства внутренних дел Украины о количестве утраченного и похищенного гражданского и личного оружия на территории страны с начала полномасштабного вторжения РФ. О потере или похищении западного вооружения эти данные не свидетельствуют.

Фейк о продаже дронов мафии

Также в Центре опровергли утверждение о якобы продаже Украиной беспилотников итальянской мафии. Как пояснили в ЦПИ, прокурор Палермо Маурицио де Лучия не заявлял, что представители мафиозных группировок покупают дроны именно в Украине.

В материале итальянского издания, на которое ссылаются российские пропагандисты, речь шла только об обеспокоенности итальянских правоохранителей возможными рисками развития черного рынка оружия в Европе из-за войны.

По словам прокурора, мафия только проявляет интерес к новейшим военным технологиям и ищет возможности приобрести беспилотники.

В ЦПД напомнили, что в Украине действует многоуровневая система учета и контроля за использованием вооружения, предоставленного западными партнерами, с участием самих государств-поставщиков.

В Центре подчеркнули, что с начала полномасштабной войны не были обнародованы никакие доказательства продажи Украиной западного оружия на черном рынке.

По оценке Центра целью этой информационной кампании является подрыв доверия международных партнеров к Украине, дискредитация системы контроля за вооружением и украинского оборонного сектора.