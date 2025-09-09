RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия придумала фейк о "языковых патрулях" в украинских школах, - ЦПД

Фото: враг манипулирует дезинформацией о так называемых притеснениях русскоязычных (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Страна-агрессор распространила дезинформацию в сети о так называемых "языковых патрулях" в украинских школах, которые запрещают детям разговаривать на русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Для усиления вымышленной истории о наказании за русский язык распространители фейков добавили фото, на котором изображен ребенок на стуле.

На фото школьница сидит спиной к классу, а на ее стуле имитирована табличка с надписью "разговаривает на русском".

Этот снимок подается россиянами как "доказательство" существования так называемых "языковых патрулей" в украинских школах.

В ЦПД отмечают: подобного явления не существует, а фото имеет признаки фальсификации.

"Это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычных в Украине", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней вражды.

Напомним, Россия не ограничивается фейками о языке, но и манипулирует на теме войны. Например, недавно россияне распространили в сети дезинформацию о 1,7 млн погибших военных ВСУ.

Также накануне сообщалось, что российские пропагандистские медиа распространяют ложную информацию о якобы массовом выезде украинских мужчин за границу после принятия постановления правительства о разрешении на выезд для возрастной группы 18-22 лет.

Еще РБК-Украина сообщало, что Россия возобновила вбросы в сети о "черной трансплантологии" и "украинских почвах для ГМО".

