Россия придумала фейк о "языковых патрулях" в украинских школах, - ЦПД

Страна-агрессор распространила дезинформацию в сети о так называемых "языковых патрулях" в украинских школах, которые запрещают детям разговаривать на русском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Для усиления вымышленной истории о наказании за русский язык распространители фейков добавили фото, на котором изображен ребенок на стуле.
На фото школьница сидит спиной к классу, а на ее стуле имитирована табличка с надписью "разговаривает на русском".
Этот снимок подается россиянами как "доказательство" существования так называемых "языковых патрулей" в украинских школах.
В ЦПД отмечают: подобного явления не существует, а фото имеет признаки фальсификации.
"Это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычных в Украине", - добавили в Центре противодействия дезинформации.
Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней вражды.
Напомним, Россия не ограничивается фейками о языке, но и манипулирует на теме войны. Например, недавно россияне распространили в сети дезинформацию о 1,7 млн погибших военных ВСУ.
Также накануне сообщалось, что российские пропагандистские медиа распространяют ложную информацию о якобы массовом выезде украинских мужчин за границу после принятия постановления правительства о разрешении на выезд для возрастной группы 18-22 лет.
Еще РБК-Украина сообщало, что Россия возобновила вбросы в сети о "черной трансплантологии" и "украинских почвах для ГМО".