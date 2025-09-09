Россия придумала фейк о "языковых патрулях" в украинских школах, - ЦПД

Для усиления вымышленной истории о наказании за русский язык распространители фейков добавили фото, на котором изображен ребенок на стуле.

На фото школьница сидит спиной к классу, а на ее стуле имитирована табличка с надписью "разговаривает на русском".

Этот снимок подается россиянами как "доказательство" существования так называемых "языковых патрулей" в украинских школах.

В ЦПД отмечают: подобного явления не существует, а фото имеет признаки фальсификации.

"Это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычных в Украине", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней вражды.