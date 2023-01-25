Байден сегодня провел разговор с партнерами по помощи Украине

Сегодня, 25 января, президент США Джо Байден утром провел телефонные разговоры с партнерами о помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter.

"Президент Байден разговаривал сегодня утром с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком в рамках нашей тесной координации поддержки Украины", - пояснила Жан-Пьер.

Напомним, Байден сегодня выступит с заявлением о помощи Украины.

По данным западных СМИ, США планирует отправлять в Украину 31 танк Abrams.

Что известно о танках Abrams и получит ли их Украина – рассказываем в материале РБК-Украина.

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