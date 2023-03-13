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Россияне свозят в Донецкую область заключенных, чтобы потом отправлять их на фронт, - Генштаб

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Понедельник 13 марта 2023 07:44
Россияне свозят в Донецкую область заключенных, чтобы потом отправлять их на фронт, - Генштаб Фото: россияне свозят заключенных в Донецкую область, чтобы отправить на фронт (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне пополняют ряды своего войска заключенными, которых свозят в Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что на фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы.

"Да, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов - с осужденными женщинами", - говорится в сообщении.

Напомним, чтоРоссия готовится к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - в армию будут принимать и несовершеннолетние.

Также россияне готовят "мобилизацию" в Мариуполе, на учет ставят мужчин с 2006 года рождения.

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