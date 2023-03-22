Россия отправила на фронт одни из старейших танков Т-54/55, - CIT (фото, видео)

Исследователи проанализировали фото, которые получили от источника. На них изображен состав с танками, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России. Согласно полученным фото, среди танков есть Т-54 и их более поздние версии Т-55.

Т-54 был принят на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 - в 1958 году.

Фото: РФ отправляет в Украину танки Т-54 т Т-55 (t.me/CITeam)

Состав отправился из города Арсеньев Приморского края, где расположена 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. Ранее оттуда уже отправлялись танки в Украину. Также известно, что в Арсеньеве вместе с относительно современными танками Т-80БВ и Т-72Б хранились Т-62М(В), Т-54 и Т-55.

Аналитики также изучили спутниковые снимки из Арсеньева. На фото видны площадки, где хранились и хранятся российские танки. Так, с июля по октябрь базу покинул по меньшей мере 191 танк. Но цифра может быть значительно больше, поскольку лучше всего подготовленные к боевому использованию танки хранятся в ангарах.

Кроме того, в сети появились кадры передвижения указанного состава с танками.