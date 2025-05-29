Россия отвечает за более 80% информационных манипуляций в Европе, - глава МИД Чехии

По его словам, Кремль проводит активные кампании по дестабилизации демократических государств, применяя тактику не только в физическом пространстве, но и в цифровом.

"Хакеры и пропагандисты часто играют в одной команде. Только в Европе Россия отвечает за более 80% манипуляций информацией", - сказал Липавский.

Он также отметил, что Чехия все больше обеспокоена влиянием Китая в этом направлении.

По словам чешского министра, в ответ на такие угрозы чешская дипломатия применяет широкий спектр мер - от стратегических коммуникаций до санкций.

Глава МИД Чехии также подчеркнул важность повышения осведомленности граждан, ведь борьба за информационную безопасность является одним из ключевых элементов противодействия внешним воздействиям.

"Мы должны четко объяснить нашим гражданам: эра относительного мира и безопасности в Европе закончилась. Если мы хотим сохранить наш образ жизни, мы должны начать с того, что серьезно отнесемся к нашей безопасности - от того, что мы потребляем в интернете, до того, с кем мы торгуем, кому платим и кому поставляем", - отметил Липавский.