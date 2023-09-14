Еврокомиссар по энергетике призвала к поэтапному отказу от российского сжиженного газа

Об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Симсон сообщила, что за последние 12 месяцев ЕС импортировал 12,4 млрд российского СПГ. Объем в этом году может быть таким же, как в 2022 году, или даже выше, сказала она на конференции в Варшаве.

Импорт российского СПГ в Европу в период с января по июль вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до войны против Украины. И это несмотря на планы ЕС отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Блок уже запретил морской импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо.

"Мы можем и должны сократить экспорт российского СПГ, чтобы полностью отказаться от него", - сказал Симсон.

Еврокомиссар, считает, что Европарламент и Евросовет должны согласиться на включение в газовый пакет надежных положений, позволяющих государствам-членам индивидуально ограничивать, где это позволяет безопасность поставок, доступ к экспорту российского СПГ.

Симсон сказала, что перед зимним сезоном в хранилищах ЕС было накоплено более 100 млрд кубометров газа, отметив при этом, что потребление газа в блоке в период с августа 2022 года по июнь этого года упало на 17% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет благодаря мерам по повышению эффективности и сокращению спроса.

Поставки российского газа в Европу

Напомним, Россия прекратила поставки газа в несколько стран Восточной Европы весной 2022 года после того, как они отказались платить в рублях.

По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.

Несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Европейский Союз сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы заявила, комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.