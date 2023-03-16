ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия отказалась от концерта в "Лужниках" в годовщину аннексии Крыма

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 17:30
Россия отказалась от концерта в "Лужниках" в годовщину аннексии Крыма Фото: Россия отказалась от концерта в "Лужниках" в годовщину аннексии Крыма (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия отказалась от проведения концерта 18 марта по случаю "присоединения Крыма" на московском стадионе "Лужники".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

Как отмечают источники, россияне решили "не устраивать широких празднований", а ограничиться "точечными мероприятиями".

В частности, в Москве на Никитском бульваре 20 марта откроют фотовыставку "Крымская весна. 9 лет мы вместе", а в Магаданской области планируют провести акцию, во время которой можно бесплатно отправить открытки на полуостров.

В конце февраля в России начали набирать массовку на предстоящий концерт в "Лужниках". Также ожидалось выступление российского диктатора Владимира Путина.

"Соответствующее объявление было размещено в группе "Мега Волонтер Москва" во "ВКонтакте", где ранее набирали зрителей на "патриотический" митинг-концерт, состоявшийся в "Лужниках" 22 февраля", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о странных требованиях к массовке на концерте в Москве по случаю годовщины войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Крим
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины