Россия отказалась от концерта в "Лужниках" в годовщину аннексии Крыма

Россия отказалась от проведения концерта 18 марта по случаю "присоединения Крыма" на московском стадионе "Лужники".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza .

Как отмечают источники, россияне решили "не устраивать широких празднований", а ограничиться "точечными мероприятиями".

В частности, в Москве на Никитском бульваре 20 марта откроют фотовыставку "Крымская весна. 9 лет мы вместе", а в Магаданской области планируют провести акцию, во время которой можно бесплатно отправить открытки на полуостров.

В конце февраля в России начали набирать массовку на предстоящий концерт в "Лужниках". Также ожидалось выступление российского диктатора Владимира Путина.

"Соответствующее объявление было размещено в группе "Мега Волонтер Москва" во "ВКонтакте", где ранее набирали зрителей на "патриотический" митинг-концерт, состоявшийся в "Лужниках" 22 февраля", - пишет издание.