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Россия вербует "журналистов" со всего мира с помощью многомиллионной программы, - ЦНС

Украина, Пятница 17 мая 2024 15:49
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Россия вербует "журналистов" со всего мира с помощью многомиллионной программы, - ЦНС Фото: россияне вербуют журналистов для оправдания агрессии против Украины (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россия через "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блоггеров и молодежи" для освещения войны в нужном для страны-агрессора ключе. На такие программы российские власти выделили 230 миллионов рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

Как отмечают в сообщении, таким образом Россия наращивает вербовку "журналистов" во всем мире.

Как объясняют в ЦНС, "Россотрудничество" - структура созданная для функционирования российской агентурной сети во всем мире. За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "верному освещению" войны на 230 миллионов рублей. Это больше, чем за весь 2023 год.

В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию и в том числе временно оккупированные территории тысячи молодых "представителей общественно-политических кругов" из-за границы.

"На России иностранные "журналисты" проходят обучение в новостном агентстве Sputnik и в газете "Комсомольская правда. В дальнейшем они становятся ячейками пропагандами в своих странах и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира. ", - пишут в Центре нацсопротивления.

Вербовка Россией представителей СМИ

Следует отметить, что Россия систематически проводит вербовку журналистов во всем мире для оправдания своей агрессивной политики.

Даже, несмотря на полномасштабную войну, кафиры прибегают к вербовке украинцев, которые в конце концов работают на пропагандистские каналы РФ с целью дискредитации украинской армии и легализации действий захватчиков на оккупированных территориях.

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