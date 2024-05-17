Росія вербує "журналістів" зі всього світу за допомогою багатомільйонної програми, - ЦНС
Росія через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді" для висвітлення війни у потрібному для країни-агресора ключі. На такі програми російська влада виділила 230 мільйонів рублів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.
Як зазначають у повідомленні, таким чином Росія нарощує вербування "журналістів" у всьому світі
Як пояснюють в ЦНС, "Росспівробітництво" - структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-й рік.
У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на у тому числі тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордону.
"На Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда. Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу. ", - пишуть у Центрі нацспротиву.
Вербування Росією представників ЗМІ
Варто зауважити, що Росія систематично проводить вербування журналістів у всьому світі для виправдання своєї агресивної політики.
Навіть попри повномасштабну війну окупанти вдаються до вербування українців, які зрештою працюють на пропагандистські канали РФ з метою дискредитації української армії та легалізації дій загарбників на окупованих територіях.
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