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Росія вербує "журналістів" зі всього світу за допомогою багатомільйонної програми, - ЦНС

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 15:49
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Росія вербує "журналістів" зі всього світу за допомогою багатомільйонної програми, - ЦНС Фото: російяни вербують журналістів для виправдання агресії проти України (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді" для висвітлення війни у потрібному для країни-агресора ключі. На такі програми російська влада виділила 230 мільйонів рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

Як зазначають у повідомленні, таким чином Росія нарощує вербування "журналістів" у всьому світі

Як пояснюють в ЦНС, "Росспівробітництво" - структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-й рік.

У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на у тому числі тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордону.

"На Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда. Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу. ", - пишуть у Центрі нацспротиву.

Вербування Росією представників ЗМІ

Варто зауважити, що Росія систематично проводить вербування журналістів у всьому світі для виправдання своєї агресивної політики.

Навіть попри повномасштабну війну окупанти вдаються до вербування українців, які зрештою працюють на пропагандистські канали РФ з метою дискредитації української армії та легалізації дій загарбників на окупованих територіях.

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