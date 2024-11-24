Россия вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины, - FT

Йеменские новобранцы, ездившие в Россию, рассказали Financial Times, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Когда они приехали в РФ, их принудительно призвали в российскую армию и отправили на линию фронта в Украину.

Американские дипломаты говорят, что соглашение между Кремлем и хуситами - признак того, как далеко готова зайти Россия.

По словам аналитиков, немногие хуситы прошли подготовку в России, несмотря на то, что Йемен - бедная страна и хорошо подходит для вербовки наемников.

В контрактах йеменцев, с которыми ознакомилось FT, была указана компания, основана известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Регистрационные документы указывают компанию как туроператора и поставщика розничного медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

По данным издания, вербовка наемников началась еще в июле. Один из контрактов был датирован 3 июля и подписан начальником центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде.

FT переписывалось с одним из наемников в России. Он предположил, что входил в группу из около 200 йеменцев, которых призывали в российскую армию в сентябре. Мужчина рассказал, что его заманили в Россию обещаниями о прибыльной работе в сфере "безопасности" и "инженерии".

Через несколько недель на фронте он сбежал вместе с четырьмя недавно прибывшими йеменцами в лесу в Украине. По словам наемника, один из мужчин пытался покончить жизнь самоубийством и был доставлен в больницу.