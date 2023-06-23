Россия ведет переговоры о поставках новых дронов из Ирана, - ГУР

"Контракты (на поставку дронов, - ред.) еще до конца не выполнены. Мы имеем информацию, что Российская Федерация ведет переговоры о поставках других видов беспилотных летательных аппаратов именно иранского производства. Мы об этом знаем, об этом говорим", - рассказал Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР МО отметил, что Россия также пытается наладить собственное производство, однако пока массового серийного изготовления не было зафиксировано.

"Возможно, оно проявится, потому что есть много заявлений, много планов. Но планы есть планы. А вот когда оно будет, как говорится, получено, сбито - тогда будем говорить об этом", - пояснил заместитель главы ГУР.

Сегодня Россия ведет переговоры о поставке новых дронов, вероятно также "Шахедов". Сейчас, как отметил Скибицкий, Россия имеет невыполненный контракт и ожидает поставку примерно 300 единиц дронов-камикадзе.

"Прежде всего россияне будут пытаться получить ударные или дроны-камикадзе - это то, что на сегодня для них критично. Ведь "Орлан-10", который они выпускают - он в основном используется как разведывательный беспилотник. Их большое количество, которое было изготовлено еще до широкомасштабного вторжения, позволяет им обеспечивать потребности в разведке", - отметил Скибицкий.

Собственное производство Россией разведывательных и беспилотных дронов будет зависеть от тех комплектующих иностранного производства, которые заходят на территорию страны-оккупанта.

"Если их не будет - то не будет и эффективных беспилотников. Потому что можно сделать гораздо проще, но эффективность такого вооружения будет гораздо меньше, чем это заложено в тактико-технических характеристиках", - добавил заместитель начальника ГУР.

Роль Ирана в войне против Украины

Российская Федерация использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках БПЛА, однако Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения врагом беспилотников иранского производства - Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.