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Россия ведет в Европе масштабную кампанию для срыва военных поставок Украине, - NYT

Фото: Россия пытается сорвать военные поставки в Украину (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Спецслужбы Российской Федерации проводят диверсионные операции в Европе. Они направлены на подрыв поставок военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, представители разведки США и их союзники отслеживают увеличение количества диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, по их мнению, являются частью российской кампании по подрыву усилий для военной поддержки Украины.
Среди таких операций издание приводит, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

К тому же известно об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Несмотря на то. что эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции к поддержке Украины.

 

Напомним, что на днях полиция Лондона обвинила британца в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ.

К тому же недавно Bloomberg сообщало, что для совершения диверсий в Европе российское ГРУ нанимает молодых людей через Интернет.

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