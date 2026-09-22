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Россия во второй раз полностью уничтожила склад "Снежной панды"

19:24 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ликвидируют пожар (facebook.com/DSNSODE)

Российские военные 22 сентября снова ударили по "Снежной панде". Складской комплекс компании полностью уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Снежная панда".

В компании рассказали, что складской комплекс снова стал целью российского удара.

"22 сентября в результате вражеского удара был второй раз полностью уничтожен наш складской комплекс", - говорится в заявлении.

Таким образом, предприятие вторично потеряло складские мощности в результате российской атаки. В компании не уточнили другие детали относительно характера повреждений или ущерба.

В то же время в "Снежной панде" отметили, что главное - работники остались живы и не пострадали.

"Самое главное - люди живы и не пострадали", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 июля Россия нанесла ракетный удар по заводу "Снежная панда" в Одесской области. В результате атаки была уничтожена часть производственно-складских помещений, а на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

После первого удара РФ по производственно-складскому комплексу "Снежной панды" компании ушло время на восстановление и пополнение ассортимента. Из - за последствий атаки часть продукции временно исчезла с полок магазинов.

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