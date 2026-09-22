Россия во второй раз полностью уничтожила склад "Снежной панды"

В компании рассказали, что складской комплекс снова стал целью российского удара.

"22 сентября в результате вражеского удара был второй раз полностью уничтожен наш складской комплекс", - говорится в заявлении.

Таким образом, предприятие вторично потеряло складские мощности в результате российской атаки. В компании не уточнили другие детали относительно характера повреждений или ущерба.

В то же время в "Снежной панде" отметили, что главное - работники остались живы и не пострадали.

"Самое главное - люди живы и не пострадали", - отметили в пресс-службе.