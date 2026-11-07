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Россия во второй раз за ночь ударила баллистикой по Киеву, целью стала инфраструктура

01:13 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

В ночь на 7 ноября Россия вторично атаковала баллистическими ракетами Киев и пригород. Враг бьет по объектам инфраструктуры, взрывы прогремели в пригороде столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.

Около 1:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре взрывы прогремели в пригороде Киева.

По словам Виталия Кличко, враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры.

Это уже вторая баллистическая атака за ночь: впервые оккупанты атаковали столицу около 23:00.

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