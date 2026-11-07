Россия во второй раз за ночь ударила баллистикой по Киеву, целью стала инфраструктура

Около 1:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре взрывы прогремели в пригороде Киева.

По словам Виталия Кличко, враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры.

Это уже вторая баллистическая атака за ночь: впервые оккупанты атаковали столицу около 23:00.