Россия во второй раз за ночь ударила баллистикой по Киеву, целью стала инфраструктура
01:13 07.11.2026 Сб
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Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)
В ночь на 7 ноября Россия вторично атаковала баллистическими ракетами Киев и пригород. Враг бьет по объектам инфраструктуры, взрывы прогремели в пригороде столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.
Около 1:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре взрывы прогремели в пригороде Киева.
По словам Виталия Кличко, враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры.
Это уже вторая баллистическая атака за ночь: впервые оккупанты атаковали столицу около 23:00.