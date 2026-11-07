Россия во второй раз за ночь ударила баллистикой по Киеву, целью стала инфраструктура

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В ночь на 7 ноября Россия вторично атаковала баллистическими ракетами Киев и пригород. Враг бьет по объектам инфраструктуры, взрывы прогремели в пригороде столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.