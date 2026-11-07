Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву, ціллю стала інфраструктура

У ніч на 7 листопада Росія вдруге атакувала балістичними ракетами Київ і передмістя. Ворог б'є по об'єктах інфраструктури, вибухи пролунали в передмісті столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, міського голову Києва Віталія Кличка та КМВА.

Це вже друга балістична атака за ніч: уперше окупанти атакували столицю близько 23:00.

Близько 01:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Невдовзі вибухи пролунали в передмісті Києва.

Цієї ночі столиця опинилася під ударом не вперше. Ще ввечері 6 листопада Росія атакувала Київ балістикою, тоді вибухи пролунали після попередження Повітряних сил про ракетну загрозу.

Масштабних атак в Україні чекали. Того ж вечора Зеленський заявив, що Росія готує удар по мостах та енергетиці. Подібне попередження президент робив і 2 листопада, коли повідомив, що Москва планує масований обстріл енергетичної та логістичної інфраструктури.

Ракет для цього у ворога достатньо. За оцінкою ГУР, на жовтень 2026 року Росія мала до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет. Незважаючи на санкції, вона продовжує нарощувати їхнє виробництво.