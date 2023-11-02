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Россия усовершенствовала свою ПВО. Истребители F-16 теперь менее полезны, - Залужный

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американские истребители F-16, которые партнеры обещают передать Украине в начале следующего года, теперь могут быть менее полезными, ведь россияне усовершенствовали свою противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для The Economist.

Залужный предполагает, что реактивные самолеты F-16, которые появятся в Украине в следующем году, теперь менее полезны, отчасти из-за того, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону.

По его словам, экспериментальная версия ракетной системы С-400, модернизированная россиянами, может достигать, например, границ города Днепр.

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставкам истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

Норвегия и Бельгия также обязались поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

В Воздушных силах недавно рассказали, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.

О том, как F-16 могут усилить Украину, в каком количестве и почему самолеты важны для ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

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