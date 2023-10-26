F-16 в Украине будут иметь двойное назначение: как самолеты усилят ПВО и закроют ли небо

С получением F-16 от союзников Украина сможет значительно противодействовать РФ во время боев, но вряд ли получит преимущество в воздухе. Западные самолеты также будут помогать нашим воинам выполнять и другие задачи, связанные с работой ПВО, которая практически ежедневно отражает вражеские атаки.

О том, как F-16 могут усилить Украину, в каком количестве и почему самолеты важны для ПВО - в материале РБК-Украина ниже.

Сейчас идут учения на F-16

Первые группы украинских пилотов летом этого года отправились на учения в США и Европу, чтобы овладеть истребителями F-16 и умело применять их в боях.

Из последних официальных данных подтвержден процесс подготовки на авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета.

Но со вчера информпространство заполонила новость о том, что украинские пилоты якобы уже приступили к летной подготовке на F-16 в США. То есть с тренировочной пересели уже в реальную кабину самолета.

Издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на неназванного представителя ВВС США написало, что "небольшое количество" украинских летчиков приступило к подготовке "основ эксплуатации F-16" на базе 162-го подразделения Национальной гвардии ВВС Аризоны.

В свою очередь, в Командовании Воздушных сил ВСУ пока не берутся подтверждать или опровергать информацию. Как подчеркнул спикер Юрий Игнат, Украина сообщит о летной подготовке пилотов на F-16 после того, как об этом официально скажут партнеры.

"Заранее мы ничего не говорим. Когда наши пилоты обнародуют первое фото в самолете, все об этом узнают", - отметил Игнат.

Какое количество самолетов могут передать партнеры

По уже озвученным официально заявлениям союзников и представителей украинской власти, нашей стране партнеры пообещали передать около 61 единицы F-16.

В частности, президент Владимир Зеленский в августе сообщил, что Нидерланды передадут Украине 42 истребителя, а премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявляла, что ее страна готова предоставить 19 самолетов. Пообещала F-16 Украине и Норвегия, но точное их количество неизвестно.

Как объясняли в Командовании Воздушных сил ВСУ, западные партнеры не будут передавать самолеты поштучно, их будут предоставлять подразделениями. Приблизительно от 12 самолетов.

"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - отмечал Юрий Игнат.

При этом советские самолеты будут оставаться вместе с F-16. Те же Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27. Что в комплексе усилит украинскую армию для противодействия врагу в воздухе.

Сможет ли Украина получить преимущество в воздухе

Но возникает вопрос, удастся ли Украине с получением западных самолетов получить преимущество в воздухе? РБК-Украина узнало об этом у авиаэксперта, ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета (НАУ) Валерия Романенко.

По его мнению, получение F-16 не даст нам получить преимущество в воздухе. Но на это можно рассчитывать на отдельных участках фронта. Ведь в случае получения истребителей Украина может начать боевые действия по количеству от 20 до 30 единиц.

"Это малое количество (для преимущества в воздухе - ред.). Ведь россияне до сих пор против нас имеют на фронте около 300 самолетов (по оценкам ГУР, речь идет о 436 единицах - ред.)", - говорит Романенко.

Эксперт отмечает, не надо отвергать факт, что враг имеет современные самолеты с мощными и дальнобойными ракетами.

"Поэтому ощутимого преимущества до 20-30 самолетов F-16, которые мы получим, особо нам не обеспечат. Кстати, еще не известно, какие ракеты нам к ним дадут. Это главный момент", - обратил внимание Романенко.

К примеру, хорошим вариантом было бы то, если партнеры передали Украине ракеты AMRAAM AIM-120C-7 с дальностью около 150 км, которые являются самым современным экспортным вариантом.

"Если мы получим эти ракеты, то в общем с российскими самолетами типа Су-30 и даже Су-35, а главное - с бомбардировщиками Су-34 и штурмовиками Су-25 мы бороться сможем достаточно успешно", - акцентирует эксперт.

F-16 не только для боев, но и для усиления ПВО

Важным моментом является то, что F-16 будут помогать украинскому войску не только непосредственно в воздушных боях с россиянами. Эти самолеты будут выполнять и функции истребителей противовоздушной обороны, чтобы дешевле бороться с российскими крылатыми ракетами.

"Потому что зенитные ракеты у нас не бесконечны. И надо как-то беречь их запасы или заменять их боеприпасами, которые есть на складах у западных союзников. Поэтому речь идет о двойном назначении этого небольшого количества самолетов, которые еще будут рассредоточены на большом количестве аэродромов", - говорит эксперт Романенко.

По его мнению, размещение звеньями (не более 4 единиц) на аэродроме позволит обезопасить истребители от российских попыток уничтожить F-16 еще до боевого применения.

Что с самолетами у РФ

Эксперт объясняет, что у российских ВВС в контексте самолетов качественное и количественное преимущество и к тому же преимущество в управлении благодаря использованию "летающих радаров" А-50.

"Скажем, это такое тактическое преимущество. Российская авиация продолжает являться серьезным фактором, который вливает на ход боевых действий. Единственное, что она не смогла проявить себя как ударная сила в глубине на нашей территории", - подчеркнул Романенко.

Вместе с тем, россияне понесли основную массу потерь в самолетах прошлого года.

"Они понесли такие потери, что не то, что не залетают на подконтрольную нашим войскам территорию, а вообще даже близко не подлетают. Где-то за 20 км ближе всего они сбрасывают планирующие бомбы. Ну штурмовики подходят чуть ближе, потому что должны отстреливать неуправляемые ракеты блоками, а у них маленькая дальность. Там 3-4 км", - добавляет Романенко.

В итоге оккупанты так и не смогли научиться прорывать даже не очень современную, которая у нас была в прошлом году, противовоздушную оборону. Но все же враг пока может более-менее эффективно работать по передовой, по линии фронта и по нашим очень близким тылам, где-то 20-30 км в глубину. Но ни о каком господстве РФ в воздухе не может идти и речи.

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