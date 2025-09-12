Россия ударила по Сумах дронами: горит нежилое помещение

"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе - это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению", - заявил Кобзарь.

Он добавил, что информация о раненых или погибших уточняется. Также и.о. мэра показал первые кадры последствий атаки, на которых виден пожар.