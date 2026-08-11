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Россия атаковала автоцистерну на трассе в Одесской области, есть жертвы

17:05 11.08.2026 Вт
2 мин
Стали известны первые последствия удара
aimg Анастасия Никончук
Россия атаковала автоцистерну на трассе в Одесской области, есть жертвы Фото: обстрел Одесской области (Telegram-аккаунт главы Одесской ОВА Олега Кипера)
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В результате российской атаки на Одесскую область днем 11 августа погибли два человека, еще трое получили ранения. Удар пришелся по грузовому автомобилю с цистерной, после чего начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.

Сообщается, что российские войска попали в грузовой автомобиль с цистерной, в которой находились остатки растительного масла. После удара загорелась сама машина, а также еще один легковой автомобиль.

По предварительным данным, погибли два человека. Еще трое получили ранения. Известно, что удар пришелся просто на кабину водителя грузовика, который получил ранения не совместимые с жизнью.

Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется. На месте работают все необходимые службы.

Фото: Telegram-аккаунт главы Одесской ОВА Олега Кипера

Удары по Одессе и области: контекст

Одесса все чаще становится объектом вражеских обстрелов со стороны РФ. В последнее время участились атаки на гражданскую инфраструктуру, из-за чего часть жителей Одессы и области осталась без электричества.

Также враг пытается нарушить логистику. После ночной атаки 9 августа по Одесской области движение на отдельном участке трассы "Одесса - Рени" временно ограничили. Из-за повреждений проезд к некоторым пунктам пропуска на границе с Молдовой и в обратном направлении в сторону Одессы был невозможен.

Напоминаем, что во время российских обстрелов Одессы 9 августа взрывная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей. По данным правоохранителей, серьезных травм никто не получил, у одного ребенка были легкие царапины.

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