RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по складам в Прилуках, есть погибшие и раненые

12:21 14.09.2026 Пн
2 мин
В результате обстрела погибли три человека, еще семеро получили ранения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по Прилукам (полиция Черниговщины)

Российские оккупанты в понедельник, 14 сентября, ударили по складам в Прилуках. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Черниговской области.

"Сегодня днем россияне атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки. Предварительно известно о трех погибших и семерых раненых", - рассказали правоохранители.

На месте "прилета" работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.

"Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре. Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии", - говорится в заявлении полиции.

Фото: последствия вражеского удара по Прилукам (полиция Черниговщины)

Полиция призывает граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 11 сентября в результате российского удара по Прилуцкой табачной фабрике предприятию пришлось остановить работу.

Отметим, россияне 7 сентября атаковали дронами Прилуки. Враг попал в табачную фабрику British American Tobacco (BAT-Украина), в результате чего загорелся сигаретный цех.

На момент удара сотрудники находились в укрытии, поэтому среди них погибших и тяжело травмированных не было. Пострадала местная жительница, находившаяся на остановке неподалеку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полицияВойна в УкраинеПрилуки