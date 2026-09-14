Россия ударила по складам в Прилуках, есть погибшие и раненые

"Сегодня днем россияне атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки. Предварительно известно о трех погибших и семерых раненых", - рассказали правоохранители.

На месте "прилета" работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.

"Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре. Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии", - говорится в заявлении полиции.

Фото: последствия вражеского удара по Прилукам (полиция Черниговщины)

Полиция призывает граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 11 сентября в результате российского удара по Прилуцкой табачной фабрике предприятию пришлось остановить работу.