RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударила по шахте ДТЭК: есть жертва и трое раненых

Фото: Россия атаковала шахту ДТЭК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим", - говорится в заявлении.

По данным ДТЭК, в результате обстрела повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.

На момент атаки под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность.

Россия обстреляла Добропольскую громаду

Российские войска сегодня обстреляли населенные пункты Добропольской громады в Донецкой области. В результате атаки были обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков.

По словам местных жителей, под обстрелы попали Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКВойна в УкраинеРоссийская Федерация