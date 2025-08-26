Россия ударила по шахте ДТЭК: есть жертва и трое раненых

Российские войска нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим", - говорится в заявлении.
По данным ДТЭК, в результате обстрела повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.
На момент атаки под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность.
Российские войска сегодня обстреляли населенные пункты Добропольской громады в Донецкой области. В результате атаки были обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков.
По словам местных жителей, под обстрелы попали Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка.