Россия ударила по шахте ДТЭК: есть жертва и трое раненых

"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим", - говорится в заявлении.

По данным ДТЭК, в результате обстрела повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.

На момент атаки под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность.