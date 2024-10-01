Россия ударила "Шахедами" по Сумской области: обесточены три тергромады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

Воздушные Силы ВСУ сообщали о вражеских БПЛА в Сумской области около 22:00. О пусках КАБ в Сумской области ПС сообщали около 21:00.

Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки, добавили в ОВА.

Администрация сообщает, что в настоящее время противовоздушные бои продолжаются. Украинские подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.

Напомним, 1 октября в Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей и их родителей. Эвакуация будет осуществляться принудительно из населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. В процесс принудительной эвакуации вовлечены представители социальных служб, полиции, спасателей и военных.

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