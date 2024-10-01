ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия ударила "Шахедами" по Сумской области: обесточены три тергромады

Вторник 01 октября 2024 23:58
UA EN RU
Россия ударила "Шахедами" по Сумской области: обесточены три тергромады Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Россияне нанесли авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

По предварительной информации, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Администрация сообщает, что в настоящее время противовоздушные бои продолжаются. Украинские подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.

Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки, добавили в ОВА.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о вражеских БПЛА в Сумской области около 22:00. О пусках КАБ в Сумской области ПС сообщали около 21:00.

Напомним, 1 октября в Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей и их родителей. Эвакуация будет осуществляться принудительно из населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. В процесс принудительной эвакуации вовлечены представители социальных служб, полиции, спасателей и военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украина может производить 4 миллиона дронов в год, - Зеленский
Украина может производить 4 миллиона дронов в год, - Зеленский
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов