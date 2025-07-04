Россия ударила по Краматорску: есть раненые, на месте работают спасатели

По данным властей, тип вооружения, которым был нанесен удар, сейчас устанавливается.

"В результате вражеского удара есть раненые - сейчас медики борются за их жизнь. Правоохранители устанавливают обстоятельства обстрела, работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Что известно о Краматорске

Краматорск - важный промышленный и административный город на востоке Украины, расположенный в Донецкой области. До 2014 года он входил в состав промышленного ядра Донбасса, а после начала российской вооруженной агрессии стал временным административным центром области, находящимся под контролем украинской власти.

За годы полномасштабной войны Краматорск неоднократно подвергался вражеским обстрелам. Один из самых масштабных трагических случаев произошел в апреле 2022 года, когда ракета попала в железнодорожный вокзал города - тогда погибли десятки мирных жителей.

Удар по Краматорску 21 июня

Вечером субботы, 21 июня, российские войска нанесли серии авиаударов по Краматорску.

Тогда начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил о семи вражеских ударах, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска. Один из боеприпасов попал в многоэтажку. По состоянию на ночь 22 июня было известно об одном пострадавшем.