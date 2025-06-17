Россия ударила по Конотопу: мэр рассказал о первых последствиях атаки

Утром, 17 июня, российские оккупанты ударили по Конотопу Сумской области. В результате атаки есть повреждения в жилом квартале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина и и председателя Сумской ОВА Олега Григорова.
По словам мэра, в результате удара зафиксированы повреждения жилого сектора в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва.
"Сейчас известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:30.
Глава Сумской ОВА уточнил, что около 8:00 утра оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Конотопа.
По предварительным данным, повреждены несколько частных домов. Однако обошлось без погибших и пострадавших среди мирного населения. Сейчас продолжается уточнение последствий обстрела. На месте работают экстренные и коммунальные службы.
Обновлено в 10:09.
Мэр Конотопа показал последствия сегодняшнего удара россиян по городу
"И такого немало..." - пишет Артем Семенихин.
Сегодня утром, в Киевской, Сумской и других областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 8:32 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.
Нынешней ночью и под утро Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Киеву, Одессе и нескольким другим регионам Украины, применив крылатые и гиперзвуковые ракеты, комплексы "Искандер" и ударные дроны.
Количество пострадавших из-за российской атаки продолжает расти.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по последним обновленным данным, в результате удара по Киеву погибли 14 человек.
Подробнее о последствиях атаки на столицу - в материале РБК-Украина.
Кроме того, в ночь на 17 июня российские дроны атаковали Одессу. Как заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, уже известно о 17 пострадавших в результате вражеского удара. Об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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