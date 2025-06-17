Россия ударила по Конотопу: мэр рассказал о первых последствиях атаки

Сегодня утром, в Киевской, Сумской и других областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 8:32 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.

Обстрел Украины 17 июня

Нынешней ночью и под утро Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Киеву, Одессе и нескольким другим регионам Украины, применив крылатые и гиперзвуковые ракеты, комплексы "Искандер" и ударные дроны.

Количество пострадавших из-за российской атаки продолжает расти.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по последним обновленным данным, в результате удара по Киеву погибли 14 человек.

Подробнее о последствиях атаки на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 17 июня российские дроны атаковали Одессу. Как заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, уже известно о 17 пострадавших в результате вражеского удара. Об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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