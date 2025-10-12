RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударила по энергетике Донетчины: область без света, поезда стоят

Фото: Россия ударила по энергетике Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате утренних обстрелов Донецкая область осталась без электроснабжения. Российские войска прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Глава ОГА объяснил, что Донецкая область обесточена в результате вражеских обстрелов.

"Утром россияне снова прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре", - отметил он.

По данным Филашкина, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.

"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет. Об обновлении буду сообщать дополнительно", - отметил он.

Изменение движения поездов

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.

В течение этих суток временно не будут курсировать такие рейсы:

  • №6602 Славянск - Райгородок,
  • №6603 Райгородок - Славянск,
  • №6705 Славянск - Краматорск,
  • №6706 Краматорск - Славянск,

Сейчас готовят резервные тепловозы для рейсов:

  • №6809 Близнюки - Славянск,
  • №6711 Якзиково - Славянск,
  • №6811 Славянск - Краматорск,
  • №6812 Краматорск - Лозовая.

Движение поездов осуществляется с задержками, однако специалисты делают все возможное, чтобы восстановить график. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях.

  • Поезд №6711 Языково - Славянск отправляется с задержкой 1,5 часа со станции Гусаровка,
  • Поезд №6809 Близнюки - Славянск - с задержкой 2 часа со станции Дубовое.

Обстрел энергетики 10 октября

Напомним, что в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины.

В результате атаки обесточивание зафиксировали в:

  • Киевской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Одесской,
  • Днепропетровской областях.

Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.

Поздно вечером 10 октября стало известно, что на левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России.

УкрзализныцяВойна России против УкраиныОккупанты