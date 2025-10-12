Россия ударила по энергетике Донетчины: область без света, поезда стоят

Глава ОГА объяснил, что Донецкая область обесточена в результате вражеских обстрелов.

"Утром россияне снова прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре", - отметил он.

По данным Филашкина, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.

"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет. Об обновлении буду сообщать дополнительно", - отметил он.

Изменение движения поездов

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.

В течение этих суток временно не будут курсировать такие рейсы:

№6602 Славянск - Райгородок,

№6603 Райгородок - Славянск,

№6705 Славянск - Краматорск,

№6706 Краматорск - Славянск,

Сейчас готовят резервные тепловозы для рейсов:

№6809 Близнюки - Славянск,

№6711 Якзиково - Славянск,

№6811 Славянск - Краматорск,

№6812 Краматорск - Лозовая.

Движение поездов осуществляется с задержками, однако специалисты делают все возможное, чтобы восстановить график. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях.