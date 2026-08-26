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Россия ударила дроном по Запорожью: среди раненых две 17-летние девушки

14:13 26.08.2026 Ср
1 мин
Известны первые подробности вражеской атаки
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел Запорожья (ГСЧС)

Российские войска атаковали Запорожье беспилотником. В результате удара получили ранения три человека, среди них две 17-летние девушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

Российский беспилотник ударил по нежилому зданию в Запорожье. В результате атаки также были повреждены автомобили, находившиеся рядом. По предварительной информации, пострадали три человека.

Среди раненых две девушки

Ранения получили две 17-летние девушки и 41-летний мужчина. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.

Отметим, что утром 26 августа российские войска атаковали Чернигов, в результате чего загорелся частный жилой дом. Огонь практически полностью уничтожил здание, также были повреждены хозяйственные постройки и расположенный поблизости магазин.

По предварительным данным, в момент удара в доме находились три человека. 14-летнюю девочку госпитализировали. Во время поисковых работ спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.

Напоминаем, что в результате удара российской управляемой авиабомбы Херсонская ТЭЦ получила серьезные разрушения. Предприятие является основным источником тепла для города.

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