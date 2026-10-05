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Россия ударила дроном по многоэтажке в Бердичеве: повреждены шесть этажей

13:41 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ ударила дроном по многоэтажке в Бердичеве (facebook.com DSNSKyiv)

Российские оккупанты днем в понедельник, 5 октября, ударили беспилотником по многоэтажке в Бердичеве, пострадали квартиры на нескольких этажах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Житомирской ОВ Виталия Бунечко.

"Посреди дня в понедельник враг атаковал ударным дроном многоэтажку в Бердичеве. В результате удара пострадали квартиры с 4 по 9 этажи", - рассказал он.

По словам Бунечко, на ликвидацию пожара направили 17 единиц техники и 65 спасателей, огонь был оперативно локализован.

Начальник ОВА добавил, что информация о пострадавших и погибших сейчас уточняется. На месте прилета работают спасатели, медики, психологи и специальные службы.

Напомним, оккупанты вечером в воскресенье, 4 октября, ударили по многоквартирным домам в Харькове. В результате обстрела известно о погибшем человеке и раненых.

Кроме того, NYT писало, что РФ готовит самую масштабную за всю войну кампанию ударов по энергетике Украины. Россияне планируют запустить до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения.

Отметим, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что страна-агрессор начала кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины раньше, чем обычно.

Аналитики отмечают, что Кремль таким образом может пытаться нанести максимальный ущерб до того, как Украина разработает средства противодействия.

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