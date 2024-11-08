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Оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской общины

Сумская область, Пятница 08 ноября 2024 18:02
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Оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской общины Иллюстративное фото: россияне ударили по Сумской общине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 8 ноября, нанесли ракетный удар по Сумской общине. Целью врага стала критическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

"Сегодня, 8 ноября, враг нанес ракетный удар (баллистика) по критической инфраструктуре Сумской общины", - сказано в сообщении ОВА.

Там добавили, что на месте работают аварийно-спасательные службы При этом последствия атаки врага уточняются.

В областной администрации призвали местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Взрывы в Сумах

Напомним, Воздушные силы ВСУ сегодня вечером предупреждали, что в Сумской области зафиксировали скоростную цель.

После этого СМИ написали, что в Сумах прозвучал взрыв.

К слову, сегодня оккупанты также ударили по поселку Краснополье Сумской области управляемой авиабомбой. Было известно, что в результате вражеской атаки есть раненые, при этом спасатели вытащили из-под завалов женщину.

Стоит заметить, что ранее жителей Сум и Сумской общины предупреждали, что 8 и 9 ноября произойдут отключения света из-за ремонтных работ.

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Сумская область Война в Украине Ракетный удар
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