Россия ударила баллистикой по промышленному предприятию в Каменском

Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели на Днепр, а вскоре уточнили - целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское.

По словам Ганжи, враг нанес удар по промышленному предприятию города.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.