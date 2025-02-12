Россия ударила баллистикой по Киеву: есть попадание обломков и пожары

"В результате вражеской атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах", - сообщил он в 04:45.

Ткаченко добавил, что информация о пострадавших устанавливается, на место направляются службы.

"Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - призвал начальник КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь сообщил, что есть вызов экстренных служб в Соломенский, Святошинский, Голосеевской и Подольский районы города.

В то же время Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском и Святошинском районе возгорание на крышах жилых домов.

На атаку также отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

"Россия осуществила ракетный удар по Киеву и Киевской области, ПВО работала по баллистике. Вот так Путин хочет завершения войны", - написал он.

Обновлено в 05:02

"Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском - пылает на территории промзоны. Предварительно - повреждены здания рядом. Все службы направляются на места", - проинформировал Кличко.

В то же время начальник КГГА сообщил, что зафиксировали пожар в нежилом помещении в Соломенском районе Киева.

Обновлено в 05:03

"В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки. К медикам пока никто не обращался", - написал мэр Киева в своем Telegram-канале.