Россия ударила по машинам в центре Сум: есть жертва, много раненых (фото, видео)

Сегодня в центре Сум произошел вражеский обстрел. Был взрыв в центральной части города.

Россия ударила по гражданскому транспорту - в результате удара сгорели два автомобиля, есть погибший и раненые.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб один человек. Есть много раненых - их доставляют в медицинские учреждения областного центра.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Последствия удара уточняются.

"На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется", - написал и.о. председателя Сумской ОГА.