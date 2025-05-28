Россия удерживает украинских пленных в более 300 закрытых лагерях, - Коордштаб

На территории России, временно оккупированных регионов Украины и в Беларуси функционируют не менее 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских.
Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.
"Как вы думаете, сколько мест содержания украинских пленных и гражданских есть в России и на оккупированных территориях? 5, может 10, может 20, может 100? 300", - заявил он.
По словам Гущина, в отличие от Украины, которая имеет только 10 таких объектов (5 лагерей и 5 временных пунктов), и к которым имеют свободный доступ международные организации - в частности Красный Крест, ООН и правозащитники, - в России ситуация кардинально иная.
"Россия имеет 300 включительно с оккупированными территориями, включая республику Беларусь. Ни к одной из них нет доступа никого - ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников", - заявил представитель Координационного штаба.
На днях Associated Press сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли более 200 украинских военных. По информации издания, многие из них умерли в результате пыток.
Один из случаев жестокого обращения стал известен 24 апреля, когда в Украину было возвращено тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Причину смерти пока не удалось точно установить. Впрочем, некоторые медиа обнародовали расследование, согласно которому тело журналистки было возвращено без части внутренних органов.
Кроме того, Россия регулярно применяет пытки в отношении украинских военнопленных. По словам Нестора Барчука - представителя отдела международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов", - сейчас российские военные начали распространять специальные инструкции, в которых подробно описаны методы жестокого обращения.
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