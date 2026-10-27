Россия ударила по складу издательства КСД

РФ атаковала склад КСД

Россия била по складу издательства КСД. Есть повреждения.

"Друзья, в утро, когда мы хотели поздравить вас с Днем украинской письменности и языка и поделиться анонсами ноября, есть совсем другие, неутешительные новости. Вынуждены сообщить, что враг попал в наш склад", - говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что атака на район, где расположен склад, продолжалась и днем.

"Из сотрудников никто не пострадал", - уточнили в КСД.

Также в издательстве отметили, что последствия атаки неизбежно повлияют на выход новинок, старт которых планировался на 5 ноября. Пока КСД оценивает ситуацию.