Россия ударила по складу издательства КСД

Утром 27 октября оккупанты обстреляли склад издательства "Клуб семейного досуга". Последствия атаки повлияют на выход книжных новинок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост издательства КСД в Facebook.
Россия била по складу издательства КСД. Есть повреждения.
"Друзья, в утро, когда мы хотели поздравить вас с Днем украинской письменности и языка и поделиться анонсами ноября, есть совсем другие, неутешительные новости. Вынуждены сообщить, что враг попал в наш склад", - говорится в сообщении.
В издательстве отметили, что атака на район, где расположен склад, продолжалась и днем.
"Из сотрудников никто не пострадал", - уточнили в КСД.
Также в издательстве отметили, что последствия атаки неизбежно повлияют на выход новинок, старт которых планировался на 5 ноября. Пока КСД оценивает ситуацию.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате ночной ракетной атаки по Киеву 7 октября был поражен новый склад издательства "Книголав". Обстрелом уничтожены десятки тысяч книг.
Кроме того, в ночь на 28 августа Россия нанесла удар по складу с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Уничтожены многие книги и само помещение.