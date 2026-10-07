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Россия ударила по складу торговой сети "Ашан"

22:04 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: гипермаркет "Ашан" в Киеве после обстрела 30 августа (Getty Images)

Россия снова била по складу сети гипермаркетов "Ашан". Здание получило повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Ашан" в Facebook.

РФ атаковала склад "Ашан"

7 октября из-за атаки РФ поврежден склад свежих продуктов "Ашан", говорится в сообщении.

"Самое важное - ни один сотрудник не пострадал. Спасибо нашим командам за устойчивость и слаженную работу в сложных условиях", - отметили в компании.

В "Ашане" не уточнили масштабы повреждений и место, где находится склад.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате российской атаки в ночь на 26 сентября поврежден магазин "Ашан Биличи" в торговом центре Lavina Mall в Киеве.

Кроме того, 30 августа из-за обстрелов повреждена крыша склада компании Auchan в Украине. Поставка товаров в магазины сети уже возобновляется в обычном режиме.

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