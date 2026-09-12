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Россия ударила по пассажирскому поезду в Луцке

16:03 12.09.2026 Сб
1 мин
Пассажиров предупредили о возможных изменениях в графиках движения
aimg Валерия Абабина
Фото: Поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Российские войска атаковали поезд в Луцке. Пассажиров заранее эвакуировали из поезда, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрзализныци" Александра Перцовского.

Россия в очередной раз атаковала украинскую железную дорогу. По состоянию на данный момент попадание зафиксировано в Луцке и Фастове.

По словам Перцовского, пассажиров заблаговременно эвакуировали из поезда, а сотрудников – с рабочих мест. Все люди целые.

Атака продолжается, в небе - "стаи шахедов", поэтому железнодорожники работают с максимальным вниманием. Поэтому возможны изменения в графиках движения поездов - для безопасности пассажиров.

Ранее о массированной атаке предупредила и Волынская ОВА. По данным ее председателя Романа Романюка, в направлении области летит много враждебных целей, поэтому людей призывали находиться в укрытиях.

Напомним, 13 августа в Одесской области реактивный "Шахед" попал в локомотив пассажирского поезда - машинист и его помощник погибли, однако благодаря действиям бригады удалось спасти 340 пассажиров.

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