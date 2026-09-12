Россия ударила по пассажирскому поезду в Луцке

Россия в очередной раз атаковала украинскую железную дорогу. По состоянию на данный момент попадание зафиксировано в Луцке и Фастове.

По словам Перцовского, пассажиров заблаговременно эвакуировали из поезда, а сотрудников – с рабочих мест. Все люди целые.

Атака продолжается, в небе - "стаи шахедов", поэтому железнодорожники работают с максимальным вниманием. Поэтому возможны изменения в графиках движения поездов - для безопасности пассажиров.

Ранее о массированной атаке предупредила и Волынская ОВА. По данным ее председателя Романа Романюка, в направлении области летит много враждебных целей, поэтому людей призывали находиться в укрытиях.