Россия ударила по пассажирскому поезду в Луцке

Российские войска атаковали поезд в Луцке. Пассажиров заранее эвакуировали из поезда, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрзализныци" Александра Перцовского.
Россия в очередной раз атаковала украинскую железную дорогу. По состоянию на данный момент попадание зафиксировано в Луцке и Фастове.
По словам Перцовского, пассажиров заблаговременно эвакуировали из поезда, а сотрудников – с рабочих мест. Все люди целые.
Атака продолжается, в небе - "стаи шахедов", поэтому железнодорожники работают с максимальным вниманием. Поэтому возможны изменения в графиках движения поездов - для безопасности пассажиров.
Ранее о массированной атаке предупредила и Волынская ОВА. По данным ее председателя Романа Романюка, в направлении области летит много враждебных целей, поэтому людей призывали находиться в укрытиях.
Напомним, 13 августа в Одесской области реактивный "Шахед" попал в локомотив пассажирского поезда - машинист и его помощник погибли, однако благодаря действиям бригады удалось спасти 340 пассажиров.