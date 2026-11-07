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Россия ударила дроном по жилой застройке Хмельницкого, есть пострадавший

23:00 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: вражеский дрон выбил окна в многоэтажках Хмельницкого (Getty Images)

Российский дрон атаковал жилую застройку Хмельницкого, в результате чего повреждены частные и многоэтажные дома и пострадал человек.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Во время воздушной атаки российский беспилотник попал в жилую застройку областного центра.

В результате толчка или обломков повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.

К счастью, пожара на месте происшествия не произошло.

В результате вражеского удара травмирован один человек. В то же время, медицинская помощь на месте была оказана оперативно, и госпитализация пострадавшему не понадобилась.

Напомним, что ночью 14 октября 2026 года Россия уничтожила последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. В течение дня объект атаковали десять раз, что повлекло пять масштабных пожаров, тушению которых мешали около трех десятков вражеских дронов в небе.

Кроме того, 24 сентября 2026 вражеский дроновый удар повредил многоэтажку в Хмельницком. Тогда Россия массированно атаковала область "Шахеды", среди которых были и реактивные беспилотники.

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