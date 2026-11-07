Россия ударила дроном по жилой застройке Хмельницкого, есть пострадавший

Напомним, что ночью 14 октября 2026 года Россия уничтожила последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. В течение дня объект атаковали десять раз, что повлекло пять масштабных пожаров, тушению которых мешали около трех десятков вражеских дронов в небе.

Кроме того, 24 сентября 2026 вражеский дроновый удар повредил многоэтажку в Хмельницком. Тогда Россия массированно атаковала область "Шахеды", среди которых были и реактивные беспилотники.