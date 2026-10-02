ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Россия ударила дроном по отделению "Укрпочты" в Николаеве, есть повреждения (фото)

19:12 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Россия ударила дроном по отделению "Укрпочты" в Николаеве, есть повреждения (фото) Фото: отделение "Укрпочты" в Николаеве после атаки РФ (t.me/igorsmelyansky)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Враг несколько часов назад атаковал беспилотником отделение "Укрпочты" в Николаеве, здание пострадало. Обломками ранен прохожий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в Telegram.

РФ била по "Укрпочте"

Смилянский отметил, что, несмотря на свою стратегию непубличности в отношении "прилетов" по инфраструктуре "Укрпочты", решил предать огласке случай в Николаеве.

"Несколько часов назад произошел прилет БпЛА непосредственно позади нашего отделения. Здание пострадало, а вот наши сотрудники и клиенты, к счастью, нет", - говорит гендиректор.

Россия ударила дроном по отделению &quot;Укрпочты&quot; в Николаеве, есть повреждения (фото)Россия ударила дроном по отделению &quot;Укрпочты&quot; в Николаеве, есть повреждения (фото)Россия ударила дроном по отделению &quot;Укрпочты&quot; в Николаеве, есть повреждения (фото)

Фото: отделение "Укрпочты" в Николаеве после атаки РФ (t.me/igorsmelyansky)

По словам Смилянского, сразу после взрыва в отделение забежал раненый человек. Ему оказали первую медицинскую помощь работники, они же вызвали "скорую".

Гендиректор поблагодарил сотрудников отделения за оперативность и отметил: хорошо, что "Укрпочта" работала во время "желтой" тревоги, потому что была возможность помочь людям.

"По самому отделению - мы уже работаем над его восстановлением, и скоро все будет восстановлено", - заверил он.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 20 сентября атаковали дроном передвижное отделение "Укрпочты" в Сумской области. В результате удара пострадали двое работников.

Кроме того, 25 августа российские войска дважды ударили по отделению и транспорту "Укрпочты" в Мене Черниговской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаев Война России против Украины Укрпочта
Новости
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры