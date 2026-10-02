Россия ударила дроном по отделению "Укрпочты" в Николаеве, есть повреждения (фото)
Враг несколько часов назад атаковал беспилотником отделение "Укрпочты" в Николаеве, здание пострадало. Обломками ранен прохожий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в Telegram.
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Смилянский отметил, что, несмотря на свою стратегию непубличности в отношении "прилетов" по инфраструктуре "Укрпочты", решил предать огласке случай в Николаеве.
"Несколько часов назад произошел прилет БпЛА непосредственно позади нашего отделения. Здание пострадало, а вот наши сотрудники и клиенты, к счастью, нет", - говорит гендиректор.
Фото: отделение "Укрпочты" в Николаеве после атаки РФ (t.me/igorsmelyansky)
По словам Смилянского, сразу после взрыва в отделение забежал раненый человек. Ему оказали первую медицинскую помощь работники, они же вызвали "скорую".
Гендиректор поблагодарил сотрудников отделения за оперативность и отметил: хорошо, что "Укрпочта" работала во время "желтой" тревоги, потому что была возможность помочь людям.
"По самому отделению - мы уже работаем над его восстановлением, и скоро все будет восстановлено", - заверил он.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 20 сентября атаковали дроном передвижное отделение "Укрпочты" в Сумской области. В результате удара пострадали двое работников.
Кроме того, 25 августа российские войска дважды ударили по отделению и транспорту "Укрпочты" в Мене Черниговской области.