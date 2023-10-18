"Очень неприятно это видеть": премьер Эстонии о встрече Орбана с Путиным

Встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина, которая состоялась вчера, было очень неприятно видеть.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Она отметила, что фотографии премьер-министра Венгрии, который жмет руку российскому диктатору Владимиру Путину, были очень неприятными.

Также она добавила, что они бросали вызов логике, учитывая прошлую историю отношений Будапешта с Москвой.

"Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства Европейского союза, и ее рассматривают как ключевого потенциального противника решения, которое должны принять в декабре, относительно того, начинать ли переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, что потребует единодушной поддержки 27 членов блока", - говорится в материале.

"Как можно пожать руку преступнику, который вел агрессивную войну, особенно выходцу из страны с такой историей как Венгрия?", - сказала Каллас.

Речь идет о венгерском восстании 1956 года, которое было подавлено советскими танками и войсками. В боях погибло по меньшей мере 2600 венгров и 600 советских солдат.

Встреча Орбана и Путина

Вчера Орбан провел встречу с Путиным. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно лучшие контакты, и нам это удалось", - сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что пытается "спасти все, что можно" из двусторонних контактов, и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".

Орбан и Путин встретились в правительственном гостевом доме, где Путин остановился перед началом международного форума по китайской инициативе "Пояс и путь".