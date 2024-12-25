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Россия цинично признала, что целью ее атаки на Рождество была энергетика Украины

Москва, Среда 25 декабря 2024 14:26
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Россия цинично признала, что целью ее атаки на Рождество была энергетика Украины Фото: министр обороны РФ Андрей Белоусов (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В России сделали заявление о массированном обстреле Украины на Рождество, 25 декабря. Москва цинично признала, что целью была украинская энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Российское Минобороны заявило, что армия РФ нанесла удар "высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами" по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

При этом Россия в оправдание заявила, что атакованные энергообъекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - цинично написали в Минобороны РФ.

Обстрел энергетики Украины

На Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 78 ракет и 106 дронов. Силы ПВО уничтожили 59 ракет и 54 дрона. Еще 52 беспилотника не достигли целей.

В результате атаки есть повреждения энергосистемы. В Украине ввели графики отключения света. Как отмечают в "Укрэнерго", графики будут действовать до конца дня. Для бытовых потребителей будут отключать до трех очередей одновременно.

В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, который работал на одной из теплоэлектростанций.

Больше о последствиях атаки РФ на Украину - в нашем материале.

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