Россия цинично признала, что целью ее атаки на Рождество была энергетика Украины

В России сделали заявление о массированном обстреле Украины на Рождество, 25 декабря. Москва цинично признала, что целью была украинская энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - цинично написали в Минобороны РФ.

При этом Россия в оправдание заявила, что атакованные энергообъекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

Российское Минобороны заявило, что армия РФ нанесла удар "высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами" по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Обстрел энергетики Украины

На Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 78 ракет и 106 дронов. Силы ПВО уничтожили 59 ракет и 54 дрона. Еще 52 беспилотника не достигли целей.

В результате атаки есть повреждения энергосистемы. В Украине ввели графики отключения света. Как отмечают в "Укрэнерго", графики будут действовать до конца дня. Для бытовых потребителей будут отключать до трех очередей одновременно.

В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, который работал на одной из теплоэлектростанций.

Больше о последствиях атаки РФ на Украину - в нашем материале.

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