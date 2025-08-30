Россия цинично оправдалась за атаки на Киев, Днепр и Запорожье. Угрожает наступлением

Российская Федерация цинично оправдалась за последние атаки по Украине. Также Москва пригрозила новым "наступлением" на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны России.

В частности, сегодня глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел брифинг, в ходе которого сделал ряд заявлений. Он утверждает, что Россия продолжает наносить удары якобы по "исключительно военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".

"За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76-ти важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БпЛА большой дальности", - говорит Герасимов.

По его словам, в июле и августе якобы нанесена серия ударов по ключевым производства, которые "задействованы в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". По итогу "уничтожены" конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

Циничное оправдание РФ на атаки по городам Украины

Отметим, что в ночь на 28 июля россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применяя для ударов дроны и ракеты разных типов. В результате обстрела были пожары, много поврежденных жилых домов, а также десятки погибших мирных жителей.

Однако по версии Герасимова, Россия якобы поразила объекты по производству баллистических ракет "Сапсан", "Гром-2" и ударных дронов. Кроме того, под удар "попали" авиабазы Староконстантинов, Васильков и Колимыя.

А сегодня ночью - удары якобы были по предприятию "Южмаш" в Днепре, "Мотор Сич" в Запорожье и по сборочным цехам химического завода в Павлограде.

"Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов)", - утверждает Герасимов.

Однако как мы знаем, больше всего этой ночью враг атаковал Запорожье. Там были повреждены и разрушены жилые дома, возникли проблемы со светом, а количество пострадавших продолжало расти на протяжении дня. Сейчас уже пострадали более 30 мирных жителей.

Россия намерена продолжать войну

Помимо вышеуказанных заявлений о "военных объектах", Герасимов утверждает, что стратегическая инициатива на поле боя якобы на стороне российских войск.

Кроме того, он фактически анонсировал, что Россия будет продолжать войну против Украины, заявив о наступлении.

"Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период", - резюмировал глава Генштаба ВС РФ.