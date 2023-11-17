Сколько украинцев были лишены свободы оккупантами: данные Минреинтеграции

По состоянию на сегодня официально установлен факт лишения свободы российскими оккупантами в отношении как минимум 4337 граждан Украины, среди которых военнослужащие ВСУ и гражданские. Для них предусмотрена финансовая помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

В ведомстве рассказали, что уже было проведено восемь заседаний Комиссии по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

"По их результатам установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)", - говорится в заявлении.

Работа Комиссии

Такая Комиссия при Минреинтеграции была создана во исполнение вступившего в силу почти год назад закона № 2010-ІХ. В состав входят 18 членов (5 из которых - представители общественных организаций).

По результатам заседаний Комиссии новые данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате российской военной агрессии против Украины.

Помощь пережившим плен оккупантов лицам и их семьям

Основываясь на новые данные Комиссии, Минреинтеграции осуществляет выплаты единовременного и ежегодного государственного пособия.

С начала этого года уже было выплачено 422 миллиона гривен освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных.

Как получить финпомощь

Для получения указанной денежной помощи от государства нужно обратиться в Минреинтеграцию.

С алгоритмом действий и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке.