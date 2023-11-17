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Сколько украинцев были лишены свободы оккупантами: данные Минреинтеграции

Пятница 17 ноября 2023 13:58
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Сколько украинцев были лишены свободы оккупантами: данные Минреинтеграции Фото: в Минреинтеграции назвали количество украинцев, переживших плен российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

По состоянию на сегодня официально установлен факт лишения свободы российскими оккупантами в отношении как минимум 4337 граждан Украины, среди которых военнослужащие ВСУ и гражданские. Для них предусмотрена финансовая помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

В ведомстве рассказали, что уже было проведено восемь заседаний Комиссии по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

"По их результатам установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)", - говорится в заявлении.

Работа Комиссии

Такая Комиссия при Минреинтеграции была создана во исполнение вступившего в силу почти год назад закона № 2010-ІХ. В состав входят 18 членов (5 из которых - представители общественных организаций).

По результатам заседаний Комиссии новые данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате российской военной агрессии против Украины.

Помощь пережившим плен оккупантов лицам и их семьям

Основываясь на новые данные Комиссии, Минреинтеграции осуществляет выплаты единовременного и ежегодного государственного пособия.

С начала этого года уже было выплачено 422 миллиона гривен освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных.

Как получить финпомощь

Для получения указанной денежной помощи от государства нужно обратиться в Минреинтеграцию.

С алгоритмом действий и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе могут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.

Ранее в Минреинтеграции рассказали, почему люди отказываются от эвакуации из зоны боевых действий.

А также сообщалось, что министерство работает над списком мест временного проживания внутренних переселенцев.

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Война России против Украины Министерство реинтеграции
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