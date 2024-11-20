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Россия держит в Черном море носители "Калибров": сколько и какой залп

Среда 20 ноября 2024 07:30
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Россия держит в Черном море носители "Калибров": сколько и какой залп Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Россия продолжает удерживать в акватории Черного моря носители крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим угроза их применения против Украины до сих пор существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В частности, по состоянию на 06:00 20 ноября, в Черном море зафиксировано 6 кораблей. Все они являются носителями "Калибров" общим залпом до 23 ракет.

Тем временем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако есть суда в Средиземном море. Сегодня военные зафиксировали 3 носителя "Калибров". Их общий залп составляет до 24 ракет.

Также в ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.

Россия держит в Черном море носители &quot;Калибров&quot;: сколько и какой залп

Напомним, что количество ракетоносителей в Черном море увеличилось вчера, до этого их было меньше. Сегодня их ровно столько, как и 19 ноября. Однако залп составляет не 23 ракеты, а 24.

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