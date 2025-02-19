Россия продолжает держать корабль в Черном море: в ВМС ответили, есть ли угроза обстрела

По состоянию на 06:00, 19 февраля, в Черном море зафиксирован один корабль Российской Федерации. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море нет ни одного судна россиян, как и за прошедшие сутки.

Однако вражеские корабли продолжают находиться в Средиземном море. Этим утром военные зафиксировали там 4 судна, из которых 3 являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.