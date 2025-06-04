Россия давит на всех фронтах. Генштаб назвал, где идут самые горячие бои

В течение суток продолжаются активные боевые действия на десяти направлениях фронта. Российские войска пытаются прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают решительный отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Россияне значительно усилили интенсивность ударов - ВСУ сообщают о 6111 обстрелах, в том числе 77 авиаударов, 90 обстрелов из РСЗО, а также 3669 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы Осоевки и Большого Прикола (Сумская область), Коптевого, Мирнограда, Сухого Яра, Новомихайловки (Донецкая область), Гуляйполя, Малых Щербаков, Каменского (Запорожская область).
Авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны поразили:
Харьковское направление - 5 боестолкновений в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.
Купянское направление - 4 атаки противника. ВСУ отбили штурмы у Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.
Лиманское направление - зафиксировано 19 атак в районах Колодязов, Зеленой Долины, Торского, а также в направлении Глущенково, Среднего, Волчьего Яра, Ольговки, Чернещины, Карповки и Нового Мира.
Северскоенаправление - враг совершил 3 атаки в направлении Григорьевки.
Краматорское направление - Силы обороны отбили 6 штурмов вблизи Часового Яра и в сторону Белой Горы.
Торецкое направление - 16 атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.
Покровское направление - наибольшая активность врага. Украинские силы остановили 55 атак вблизи Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Звирово, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, а также в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.
Новопавловское направление - 32 штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровнополя, Вольного Поля, Запорожья, а также в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатыря.
Гуляйпольское направление - боестолкновений не зафиксировано.
Ореховское направление - 5 атак вблизи Степного и Щербаков.
Приднепровское направление - враг один раз пытался прорваться к позициям ВСУ.
Курское направление - за сутки произошло 26 боестолкновений, 231 обстрел (в т.ч. один из РСЗО), 17 авиаударов, 23 управляемые авиабомбы.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, 176 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.