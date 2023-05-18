RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия и ее организации постоянно пытаются расколоть Эстонию и распространить свое влияние

Фото: Флаг Эстонии (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия, ее спецслужбы и различные прокремлевские организации постоянно ищут способы повлиять на Эстонию, расколоть ее и распространить в стране свое влияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление будущего главы Департамента полиции безопасности Марго Паллосона, которое приводит ERR.

Он добавил, что Департамент полиции безопасности (служба государственной безопасности, которая занимается борьбой с терроризмом и контрразведкой - ред.) делает все возможное для обеспечения защиты конституционного строя Эстонии.

Паллосон считает, что не следует излишне мистифицировать российские организации, а также недооценивать их способности, поскольку российские спецслужбы на протяжении всего правления российского диктатора Владимира Путина развивались. Эти организации были приоритетом для государства, потому в них инвестировано много сил. Он считает, что Россия и ее организации постоянно стремятся распространить в Эстонии свое влияние.

Чиновник отметил, что вторжение России сменило работу Департамента полиции. По его словам, резидентура российских спецслужб выслана из Эстонии и теперь страна очищена от агентов Кремля. По мнению Паллосона, наибольшую угрозу представляют жители Эстонии, посещающие Россию.

"Большая часть вербовки, конечно, происходит на территории Российской Федерации, и они компенсируют свою деятельность технической разведкой. Киберразведка, сигнальная разведка, безусловно, усиливают это. Что тоже очень важно, так это сотрудничество между европейскими службами безопасности", - сказал Паллосон.

Напомним, что парламент Эстонии на заседании в среду, 17 мая, принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО.

В министерстве иностранных дел Эстонии убеждены, что Украина войдет в НАТО, и призывают на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе предоставить Киеву "некие дополнительные шаги к членству".

Правительство Эстонии увеличило личный состав Сил обороны военного времени до 43 700 человек

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭстония