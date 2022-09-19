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Россия договорилась с одной из беднейших стран мира о неразмещении оружия в космосе

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Нью-Йорк, Понедельник 19 сентября 2022 22:06
Россия договорилась с одной из беднейших стран мира о неразмещении оружия в космосе Фото: Россия и Коморские острова договорились о неразмещении оружия в космосе (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 19 сентября, Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении оружия в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, подпись под документом с российской стороны поставил постпред РФ при ООН Василий Небензя, а со стороны Коморских островов - постпред при ООН Иссимаил Шанфи.

Отмечается, что заявление подписано в рамках российской инициативы по неразмещению оружия в космосе.

Отметим, что Коморские острова - архипелаг в Индийском океане, который находится между Мадагаскаром и Африкой. Амбары являются одной из беднейших стран Африки и мира. При этом Коморские силы безопасности состоят из небольшой регулярной армии и полиции в 500 человек, а также из 500 членов сил обороны. На вооружении Комор имеется только 10 воздушных суден.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не планирует размещать оружие в космосе.

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