Россия и Китай прибегают к масштабному противодействию проведению саммита мира, - Кулеба

"Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что сегодня Китай и Россия прибегают к трем видам противодействия проведению заседания:

дискредитация саммита мира. Пекин и Москва рассылают письма, а также делают заявления о том, что заседание якобы не имеет ценности;

попытки убедить страны не участвовать в саммите;

попытки убедить страны, которые уже согласились принять участие в заседании, посетить саммит на самом низком уровне.

"Противодействие масштабное. Но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях агрессора или посредника, а на условиях устава Организации Объединенных Наций (ООН)", - добавил Кулеба.

По словам министра, подрывная работа ведется в:

Азии;

Африке;

Южной Америке.

Саммит мира

Заседание пройдет с 15 по 16 июля на территории Швейцарии. Во время саммита поднимут вопрос украинской формулы мира, которая нацелена на приближение завершения полномасштабной войны в Украине на справедливых условиях. В настоящее время Киев имеет подтверждение от 106 стран мира по поводу участия во встрече.

Тем временем Китай отказался участвовать в заседании из-за того, что не было выполнено его "требование".