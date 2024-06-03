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Россия и Китай прибегают к масштабному противодействию проведению саммита мира, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Российская Федерация и Китай прибегают к масштабному противодействию проведению саммита мира: от дискредитации заседания до попыток убедить другие страны не участвовать во встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебу во время пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

"Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия", - заявил Кулеба. 

Министр отметил, что сегодня Китай и Россия прибегают к трем видам противодействия проведению заседания: 

  • дискредитация саммита мира. Пекин и Москва рассылают письма, а также делают заявления о том, что заседание якобы не имеет ценности; 
  • попытки убедить страны не участвовать в саммите; 
  • попытки убедить страны, которые уже согласились принять участие в заседании, посетить саммит на самом низком уровне. 

"Противодействие масштабное. Но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях агрессора или посредника, а на условиях устава Организации Объединенных Наций (ООН)", - добавил Кулеба. 

По словам министра, подрывная работа ведется в:

  • Азии; 
  • Африке; 
  • Южной Америке. 

Саммит мира

Заседание пройдет с 15 по 16 июля на территории Швейцарии. Во время саммита поднимут вопрос украинской формулы мира, которая нацелена на приближение завершения полномасштабной войны в Украине на справедливых условиях. В настоящее время Киев имеет подтверждение от 106 стран мира по поводу участия во встрече.

Тем временем Китай отказался участвовать в заседании из-за того, что не было выполнено его "требование".

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